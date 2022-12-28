В Екатеринбурге семьи погибших мобилизованных получат по 30 тысяч рублей

Семьи мобилизованных также могут получить по 20 тысяч рублей единоразово. Фото: Алексей Кунилов

Семьям мобилизованных, погибших в ходе спецоперации, предоставят единовременные выплаты по 30 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как говорится в документе, выплата назначается при соблюдении следующих условий:

заявитель является членом семьи погибшего военнослужащего: супругой, ребенком, отцом или матерью (усыновителем), дедушкой или бабушкой, если они являлись его опекунами (попечителями) не менее трех лет;

заявитель имеет регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Екатеринбурга;

заявитель обратился за предоставлением выплаты не позднее чем через 12 месяцев со дня гибели мобилизованного.

Контроль над исполнением постановления возложен на замглавы города Екатерину Сибирцеву. Документ вступил в силу, с полным текстом можно ознакомиться в "Екатеринбургском вестнике".

Напомним, ранее правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты для семей мобилизованных. Они могут единоразово получить 20 тысяч рублей. Такая же сумма полагается каждому ребенку военнослужащего. По данным на 24 декабря, общая сумма таких выплат составила 581,5 млн рублей.