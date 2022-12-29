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29 декабря 2022, 17:41

В Госдуму РФ внесли законопроект о поддержке вдов участников СВО

Жена мобилизованного

Законопроект подразумевает, что максимальные меры поддержки будут получать абсолютно все жены погибших участников СВО. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и представители всех думских фракций подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект о поддержке жен погибших участников СВО. Сейчас далеко не все вдовы могут получить выплаты за гибель мужей-военнослужащих.

Законопроект подразумевает, что максимальные меры поддержки будут получать абсолютно все жены погибших участников СВО. Сейчас вдовы военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могут получить те же меры поддержки, что и жены погибших военных, проживающие одиноко или только с детьми, отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе Госдумы.

По данным ПФР, на 1 мая 2022 года численность получателей ежемесячных денежных выплат составляет 174 152 человека, из них 151 187 человек — члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

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Областная газета Свердловской области

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