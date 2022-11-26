Семьи свердловских участников СВО получили 450 млн рублей областных выплат

Семьи военнослужащих получили областные выплаты. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале произведено 22 673 денежные выплаты семьям, члены которых участвуют в специальной военной операции (СВО). Сумма перечисленных областных средств составила 453 миллиона 460 тысяч рублей, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выплата членам семей назначается автоматически региональным минсоцполитики. Списки с количеством мобилизованных в министерство поступают из муниципальных образований. Также родные участников СВО могут лично обратиться за назначением выплаты в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Постановление о единовременных выплатах в Свердловской области принято 20 октября. Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, могут единоразово получить 20 тысяч рублей, а также аналогичную сумму на каждого из детей.

Напомним, на Среднем Урале компенсации выплатят семьям погибших в Донбассе.