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26 ноября 2022, 11:50

Семьи свердловских участников СВО получили 450 млн рублей областных выплат

  Валерия Белякова
Подготовка военнослужащих

Семьи военнослужащих получили областные выплаты. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале произведено 22 673 денежные выплаты семьям, члены которых участвуют в специальной военной операции (СВО). Сумма перечисленных областных средств составила 453 миллиона 460 тысяч рублей, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выплата членам семей назначается автоматически региональным минсоцполитики. Списки с количеством мобилизованных в министерство поступают из муниципальных образований. Также родные участников СВО могут лично обратиться за назначением выплаты в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Постановление о единовременных выплатах в Свердловской области принято 20 октября. Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, могут единоразово получить 20 тысяч рублей, а также аналогичную сумму на каждого из детей.

Напомним, на Среднем Урале компенсации выплатят семьям погибших в Донбассе.

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Областная газета Свердловской области

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