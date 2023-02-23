Благотворительный марафон в поддержку мирных жителей Донбасса и участников СВО стартует на Среднем Урале

В 10:00 в эфире Областного телевидения стартует благотворительный марафон, который направлен на поддержку жителей Донбасса и уральцев, участвующих в специальной военной операции.
Телемарафон продлится до 14:00. Все неравнодушные зрители могут сделать денежный перевод в фонд "Все для Победы!" с помощью специального QR‑кода.
В эфире телеканала зрители увидят выступления творческих коллективов и известных уральцев. Марафон является частью всероссийской акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!".
Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил всех уральцев с Днем защитника Отечества.
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