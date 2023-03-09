Пени за неуплату ЖКУ планируют отменить всем участникам спецоперации

Пени за неуплату ЖКУ хотят отменить всем гражданам с момента получения ими статуса участника СВО. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России поддержало законопроект об отмене штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также их семьям.

Документ на рассмотрение в Госдуму был внесен в ноябре 2023 года, в феврале 2023 года парламентарии его приняли в первом чтении.

"Госдума работает на поддержку всех участников специальной военной операции. И значение имеют не только хорошие условия для военных, зарплаты, соцгарантии, но и такие с первого взгляда менее масштабные вещи, как пени за неуплату ЖКУ", — отметила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ начисляются с 31-го дня просрочки. Они рассчитываются исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.

В Госдуме отмечают, что штрафы за неуплату ЖКУ не будут начисляться после получения человеком статуса участника специальной военной операции (СВО), однако до заключения контракта на военную службу накопленные долги и пени списываться не будут, их придется оплатить, сообщают "Известия".

В Правительстве РФ поддержали законопроект об отмене пени для участников СВО при условии, что ко второму чтению в Госдуме предоставят данные о возможных расходах федерального и региональных бюджетов. По мнению эксперта "Народного фронта" Павла Склянчука, отмена штрафов не обернется для сферы ЖКХ большими затратами.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил создать фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции.