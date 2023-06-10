Министр обороны РФ подписал приказ о порядке служебной деятельности добровольческих организаций

Добровольческие формирования получат необходимый правовой статус. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок служебной деятельности добровольческих организаций, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства со ссылкой на замминистра обороны РФ Николая Панкова, который провел селекторное совещание по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.

Как следует из сообщения, документ определяет порядок работы с добровольческими отрядами. До 1 июля текущего года они должны подписать контракты с Минобороны. Таким образом добровольческие формирования получат необходимый правовой статус. Николай Панков отметил, что отряды добровольцев успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения наравне с подразделениями Вооруженных сил России.

"Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", — отметил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Он добавил, что приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск военнослужащими и добровольцами. Меры позволят повысить эффективность применения в составе Вооруженных сил добровольческих отрядов.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла ряд законов, касающихся участников спецоперации.