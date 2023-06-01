Госдума РФ приняла ряд законов, касающихся участников спецоперации

Закон снимет с военных финансовое бремя по юридическим вопросам. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы приняли закон, который дает право военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), получать юридическую помощь. Еще один закон освободит их от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты жилья и коммунальных услуг.

При прохождении военной службы, выполнении задач в качестве добровольцев, а также в ходе мобилизации люди порой сталкиваются с проблемами, решение которых требует квалифицированной правовой поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

"В частности, это такие вопросы, как оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и иных выплат, например, получение выплаты в результате ранения, а также реализация социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством, как, например, предоставление кредитных каникул или помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных", — рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

За правовой помощью военнослужащие обращаются в юридические консультации, где им приходится платить деньги. При этом иногда они сталкиваются с мошенничеством. Закон снимет финансовое бремя по юридическим вопросам с военных и всех, кто к ним приравнен, а также с членов их семей.

Павел Крашенинников напомнил, что сейчас все правовые вопросы, в том числе оформление социальных льгот и статуса добровольца, бойцы вынуждены решать самостоятельно и за свой счет.

Закон также расширяет перечень случаев, при которых государственные юридические бюро и адвокаты будут консультировать граждан, имеющих на это право.

Также во втором и третьем чтениях принят закон, который уточняет категории граждан-участников СВО, освобождающихся от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ко второму чтению в закон внесена поправка, согласно которой получить бесплатную медико-психологическую реабилитацию могут не только военнослужащие, но и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях. Речь идет о случаях, когда выполнение поставленных задач неблагоприятно отразилось на состоянии здоровья.

"Аналогичный подход предлагается реализовать и в части предоставления бесплатных путевок вышеуказанным категориям при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии", — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Закон устанавливает единый подход к определению получателей социальных гарантий и льгот в связи с их участием в спецоперации.

Ранее "Областная газета" писала, что Олег Чемезов обсудил с активистами "Комитета семей воинов Отечества" Екатеринбурга вопросы поддержки семей участников СВО.

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