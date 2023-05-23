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23 мая 2023, 18:20

День военной присяги будет отмечаться в России 21 ноября

Военные отдают честь

Празднование будет способствовать воспитанию молодежи в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине. Фото: Алексей Кунилов

В России появится новая памятная дата — День военной присяги. Праздник будет отмечаться 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

На пленарном заседании 23 мая депутаты Госумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года Петром I указа "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

По мнению авторов закона, празднование этой даты будет способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и вооруженным силам страны.

Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбургское суворовское военное училище оканчивают 70 выпускников.

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Областная газета Свердловской области

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