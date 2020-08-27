В Екатеринбурге на ЖБИ демонтировали 36 парковочных «лягушек». Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге по решению суда демонтировали самовольно установленные оградительные конструкции, закрывающиеся на замок типа «лягушка». У дома №9 по Сиреневому бульвару располагалось 36 таких парковочных мест.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, взыскателем стал житель дома. Именно он обратился в суд. Органом государственной власти было принято решение о демонтаже оградительных конструкций.

К судебным приставам поступил исполнительный лист об обязании жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) убрать парковочные «лягушки». Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом должника.

Кроме того, представителю ЖЭК были вручены требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда). Однако решение так и не было исполнено. В связи с этим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Через пять дней должник демонтировал все конструкции. Теперь жильцы дома могут свободно парковаться.

Напомним, ранее центр организации движения Екатеринбурга анонсировал установку дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах Чемпионов (от Лучистой до Городской), Комсомольской (от Первомайской до Лобачевского) и дублёре проспекта Академика Сахарова (от Рябинина до Вильгельма де Геннина). Ожидается, что это поможет разгрузить улицы.