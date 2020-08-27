Президент России открыл участок трассы "Таврида" в Крыму

Владимир Путин ознакомился с информационными стендами об этапах строительства трассы, пообщался с рабочими АО "ВАД", после чего дал разрешение на открытие движения по трассе. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин открыл в Крыму участок трассы "Таврида", который соединяет Керчь и Севастополь. Глава государства проехал по дороге за рулем "Ауруса" в сопровождении министра транспорта Евгения Дитриха, гендиректора АО "ВАД" Валерия Абрамова и главного технолога АО "ВАД" Андрея Волкова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин ознакомился с информационными стендами об этапах строительства трассы, пообщался с рабочими АО "ВАД", после чего дал разрешение на открытие движения по трассе.

"Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида". Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки", - передаёт слова Евгения Дитриха ТАСС.

Отмечается, что строительство четырёхполосной трассы "Таврида" первой технической категории планируется завершить к 2023 году. В текущем году в эксплуатацию будет введено 250,7 км дороги от Керчи до Севастополя. На трассе построят 95 искусственных сооружений (путепроводов и мостов) и 18 транспортных развязок, а также установят 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильной категории граждан.

"Другие объекты у нас очень мощные. Москва — Нижний Новгород — Казань — 800 километров должно быть сделано к 2024 году. А потом пойдем на Екатеринбург — свяжем Урал и европейскую часть целиком. Будет хороший транспортный коридор", - заявил Президент России.

Отметим, что в начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу ввести в эксплуатацию трассу М-12 "Москва - Казань" в 2024 году. Также он поручил продлить эту дорогу от Набережных Челнов до Екатеринбурга к 2030 году.