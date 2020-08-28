На Среднем Урале в рамках нацпроекта "БКАД" отремонтировали более 22 километров трасс

В нынешнем году на все дорожные работы в рамках "БКАД" в Свердловской области потратят более 6 млрд рублей. Фото: коллаж.

В Свердловской области благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" отремонтировали и ввели в эксплуатацию 22,4 км трасс. В нынешнем году на все дорожные работы в рамках "БКАД" в Свердловской области потратят более 6 млрд рублей.

По информации управления автомобильных дорог Свердловской области, в рамках нацпроекта отремонтировано два участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) - специалисты убрали колеи и уложили новый слой асфальтобетона на участках с 10 по 20 км и с 34 по 34 км. На обходе Верхней Пышмы были ликвидированы колеи на съездах многоуровневых развязок.

Также строители восстановили 3,8 км дороги на подъезде к пос. Шабровский от 17 км Полевского тракта, и участок длиной почти 2 км на подъезде к Верхней Пышме. В Нижнем Тагиле обновили улицы Красных зорь, Юности, Сосновый Бор, Черных, Кулибина, Алтайская, Геологов и Свердлова. В скором времени будут введены в эксплуатацию улицы Матросова, Горошникова, Строителей и Дружинина.

Как сообщает департамент информполитки Свердловской области, в уральской столице выполнено 80% от общего объёма дорожных работ, а 50% отремонтированных улиц уже введена в эксплуатацию. Так на улице Юлиуса Фучика обновили асфальтобетонное покрытие, установили бордюрные камни, обустроили остановки, съезды и газон, а также нанесли дорожную разметку. Оставшиеся дороги в Екатеринбурге планируется сдать до конца октября.

Всего в 2020 году на проведение ремонта свердловских дорог в рамках "БКАД" направлено 6,2 млрд рублей. Отмечается, что на строительство третьего пускового комплекса ЕКАД было направлено 1,35 млрд рублей, а 650 млн рублей пойдёт на расширение старейшего участка кольцевой дороги, от Челябинского тракта до Тюменского. На капремонт региональных трасс направлено 404,8 млн рублей.

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