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Общество / Авто и транспорт
2 сентября 2020, 18:00

Городской пруд Екатеринбурга осушили для подготовки ко второму этапу ремонта Макаровского моста

Осушение городского пруда

Воду в Исети поднимут до прежнего уровня к концу октября. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудники МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" снизили уровень воды в городском пруду Екатеринбурга. Это сделано в рамках подготовки ко второму этапу реконструкции Макаровского моста.

Как пояснили "Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, строители приступили к возведению низководного моста, который понадобится во время ремонтных работ на одной из главных транспортных артерий уральской столицы - Макаровском мосту. Отмечается, что воду в Исети поднимут до прежнего уровня к концу октября.

Напомним, что первый этап реконструкции моста начался летом 2017 года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, на эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей.

Второй этап реконструкции моста должен быть завершён до конца 2023 года. На него власти Екатеринбурга потратят более 1,5 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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