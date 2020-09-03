Число аварий с крупными животными на свердловских трассах увеличилось на 70%

В 16 ДТП с лосями, произошедших с начала года, травмы разной степени тяжести получили 22 человека и ещё четверо погибли. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Количество столкновений с крупными животными на трассах Свердловской области в 2020 году увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом. В 16 ДТП с лосями, произошедших с начала года, травмы разной степени тяжести получили 22 человека и ещё четверо погибли - все три показателя выросли на 167, 100 и 175%.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, последний случай ДТП с крупным животным произошёл вечером 2 сентября на 36 км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган в Белоярском районе. 48-летний мужчина, находившийся за рулём Nissan X-Trail, наехал на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть. Автомобиль двигался со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира - 23-летний молодой человек и 63-летняя женщина. Все они были госпитализированы в екатеринбургские больницы. Самые серьёзные травмы получила сидевшая на заднем сидении женщина. Отмечается, что водитель и пассажир на переднем сидении были пристёгнуты в момент столкновения.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые процессуальные действия и установили обстоятельства аварии. Стаж вождения мужчины составляет 18 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. Будет рассматриваться вопрос о необходимости установки дорожных знаков, предупреждающих водителей о диких животных.

Напомним, 24 августа "Областная газета" сообщала об аварии с лосём, в результате которого погиб водитель автомобиля.

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