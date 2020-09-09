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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2020, 08:15

В Екатеринбурге составят реестр парковок общего пользования

Машины на платной парковке

Из реестра можно будет узнать координаты парковки, условия стоянки, режим работы, контактные данные и её вместимость. Фото: Павел Ворожцов

Мэр города Александр Высокинский утвердил положение о порядке ведения реестра парковок общего пользования. Список машиномест, расположенных на дорогах местного значения, должен появиться на сайте администрации Екатеринбурга.

Согласно постановлению, реестр представляет собой общедоступный ресурс, в котором содержатся сведения обо всех парковках независимо от их назначения и формы собственности. Вести его будет комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, а выявлять парковки смогут территориальные органы мэрии и земельный комитет.

Добавим, что из реестра можно будет узнать координаты парковки, условия стоянки, режим работы, контактные данные и её вместимость.

Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова.

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Публикуем текст документа:

Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Областная газета Свердловской области

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