В Екатеринбурге изменятся маршруты двух трамваев, ещё два — будут отменены

Трамвайное движение по улицам Белореченская и Радищева от остановки «Московская» до станции «Волгоградская» будет закрыто на три дня. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на три дня изменятся маршруты трамваев №1 и 3. На это же время трамваи №21 и 26 будут отменены.

На улице Белореченская планируется провести ремонт теплотрассы. В связи с этим с 00:00 14 сентября до 5:00 17 сентября трамвайное движение по улицам Белореченская и Радищева от остановки «Московская» до станции «Волгоградская» будет закрыто в обоих направлениях, сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

Во время действия ограничений трамвай №1 будет курсировать от станции «Вторчермет» по улицам 8 Марта, Радищева, Московская, Верх-Исетскому бульвару до станции «ВИЗ». Трамвай №3 будет ездить от ЦПКиО по улицам Луначарского, Челюскинцев, Московской, Верх-Исетскому бульвару до станции «ВИЗ», затем по Верх-Исетскому бульвару, улицам Московская, Радищева, Куйбышева, Луначарского до ЦПКиО. Трамваи №21 и 26 временно перестанут выходить на линию.

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