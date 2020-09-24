В Нижнем Тагиле закроют улицу Карла Либкнехта

Проезд будет запрещён на участке улицы Карла Либкнехта от Победы до Жуковского. Фото: Нина Георгиева.

В Нижнем Тагиле закроют участок улицы Карла Либкнехта. Ограничение начнёт действовать уже завтра, 25 сентября.

Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета, опубликованном на сайте мэрии.

Согласно документу, проезд будет запрещён на участке улицы Карла Либкнехта от Победы до Жуковского. Объезжать этот участок водителям придётся почти неделю - по 30 сентября. Предупреждать о перекрытии горожан будут временно установленные дорожные знаки.

Фото: 2gis

Напомним, ранее вНижнем Тагиле также закрыли движение транспорта по участку улицы Коминтерна. Ограничение там продлится по 15 октября.