За три дня в Екатеринбурге поймали 25 нетрезвых водителей

За три дня сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Фото: Павел Ворожцов.

С 25 по 27 сентября в Екатеринбурге проходил рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения.

16 из них отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения: в отношении них возбуждены административные производства, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В столице Урала выросло количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. За восемь месяцев текущего года в городе зафиксировали 48 таких аварий, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жертвами «пьяных» ДТП стали семеро человек, ещё 89 человек получили травмы.

В ходе профилактического мероприятия в уральской столице были выявлены и другие нарушения. Так, 36 водителей были задержаны за выезд на полосу встречного движения, 10 человек — за езду без права на управление транспортными средствами.

Рейды по пресечению подобных нарушений в Екатеринбурге обещают проводить еженедельно.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что на Среднем Урале расследуют уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки в ДТП. Она была сбита автомобилем, за рулём которого находился пьяный водитель.