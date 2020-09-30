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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2020, 12:35

После обрушения моста на трассе М-5 «Урал» поменяют схему движения пешеходов

Обрушение моста на трассе М-5

Повреждённый участок дороги обещают привести в порядок в ближайшие дни. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

После обрушения моста на трассе М-5 «Урал» поменяют схему движения пешеходов. Повреждённый участок дороги обещают привести в порядок в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба «Урауправтодора», разрушенный надземный проход закрыт для пешеходов: здесь были выставлены специальные ограждения.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на 193-ем км автодороги вечером 29 сентября. В надземный пешеходный переход на полном ходу врезался «КАМАЗ» с поднятым кузовом. Машина снесла пролётное строение, в результате сооружение рухнуло прямо на грузовик. Во время падения моста людей на нём не было. Водитель самосвала скончался на месте происшествия. Спасатели доставали его из кабины с помощью аварийно-спасательного инструмента. Движение транспорта перекрывалось в обе стороны.

На восстановление движения ушло около трёх часов. Спасатели и дорожные службы расчистили проезжую чать от упавших конструкций моста и обломков машины. К полуночи движение на месте происшествия было восстановлено в обе стороны.

Представители дорожных служб предварительно уже оценили размер причинённых повреждении. Самосвал повредил не только пролётное строение перехода, но и барьерное ограждение, бортовой камень и покрытие проезжей части.

Сейчас решается вопрос об организации пешеходного движения на данном участке по новой схеме. Вместо не самого удобного для пешеходов надземного перехода может появиться обычный переход, с зеброй. В Уралуправтодоре уже готовят материалы на выделение финансирования для восстановительных работ.

Областная газета Свердловской области

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