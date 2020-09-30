С 1 октября в Каменске-Уральском вводится зимнее расписание движения автобусов

Изменения связаны с окончанием дачного сезона. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 октября на некоторых маршрутах общественного транспорта в Каменске-Уральском начнёт действовать зимнее расписание. Изменения связаны с окончанием дачного сезона и касаются тех автобусов, которые пользуются спросом у садоводов.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, с завтрашнего дня у автобуса №210 будут отменены рейсы на сады, а у автобуса №15 из расписания исключат рейс отправлением в 8:45 от остановки «Заводоуправление УАЗа». По-новому будет работать и маршрут №12: автобус будет отправляться от остановки «Улица Московская».

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала об изменении в маршруте автобуса №24 в Екатерибурге. С 1 октября он перестанет заезжать на остановку «Широкая Речка».