С 15 октября возобновляется продажа туров по России с кешбэком

Второй этап продаж туров с кешбэком продлится полтора месяца. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что продажа туров по России с кешбэком возобновится 15 октября. Второй этап продаж туров с кешбэком продлится полтора месяца.

"Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более 1,5 месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы", - передаёт слова Зарины Догузовой ТАСС.

Напомним, вчера председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Согласно изменённым условиям программы, минимальная стоимость путёвки ограничиваться не будет (ранее нужно было приобретать туры минимум за 25 тысяч). Жители страны могут рассчитывать на возврат 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч). Кроме того, вернуть средства можно будет и за туры продолжительностью от двух ночей (ранее от четырёх).

Оплачивать путёвки необходимо картой "Мир", кешбэк на которую будет начисляться автоматически в течение пяти дней после оплаты поездки.

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