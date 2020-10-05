Росавиация дала допуски на возобновление 10 международных маршрутов из Екатеринбурга

В частности, несколько авиакомпаний могут возобновить полёты из Екатеринбурга в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан. Фото: Галина Соловьёва.

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям на совершении регулярных перелётов по 169 международным маршрутам. В частности, несколько авиакомпаний могут возобновить полёты из Екатеринбурга в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан.

Согласно документу, опубликованному на сайте агентства, шесть авиакомпаний получили разрешение на выполнение следующих международных пассажирских перелётов из Екатеринбурга:

Екатеринбург - Баку (Red Wings, 4 раза в неделю);

Екатеринбург - Минск (Utair, 7 раз в неделю; Икар, 2 раза в неделю);

Екатеринбург - Лондон (AZURair, 2 раза в неделю);

Екатеринбург - Салоники (Nord Star, 3 раза в неделю);

Екатеринбург - Каир (AZURair, 2 раза в неделю);

Екатеринбург - Алматы (Red Wings, 3 раза в неделю);

Екатеринбург - Шимкент (Red Wings, 3 раза в неделю);

Екатеринбург - Самарканд ("Победа", 4 раза в неделю);

Екатеринбург - Наманган - Екатеринбург ("Победа", 4 раза в неделю).

Добавим, что авиаперевозчики получили разрешения на перелёты как в те страны, с которыми Россия уже возобновила сообщение, так и в те, куда авиалайнеры ещё не летают. Отмечается, что получение допуска не является основанием для возобновления международных полётов - это лишь право, которым авиакомпания может воспользоваться после возобновления авиасообщения.

В частности, на данный момент Россия не возобновила сообщение с Азербайджаном и Грецией, а на ряде других маршрутов действует ряд ограничений. Например, рейсы в Беларусь и Казахстан сейчас нельзя совершать чаще одного раза в неделю. Отметим, что на сегодняшний день авиакомпании не возобновили международные рейсы из Екатеринбурга.