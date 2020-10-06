Мотовоз и паровоз родом из Германии представлены в ЦПКиО Екатеринбурга

Мотовоз и паровоз родом из Германии представлены в ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: пресс-служба СвЖД.

На открытой экспозиционной площадке Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО Екатеринбурга появились мотовоз Jung MSZ-161 и паровоз Гр-318. Машины были изготовлены в Германии в 1931-м году и 1951-м году соответственно.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, мотовоз был привезён с металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде. В свою очередь паровоз доставлен с закрывшейся детской железной дороги в грузинском городе Рустави. Экспонаты ожидают реставрации. Сейчас они представлены в исходном состоянии.

Добавим, обустройство открытой экспозиционной площадки Музея узкоколейных железных дорог завершилось в текущем году. Там выставлено свыше 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны. Семи образцам присвоен официальный статус памятников науки и техники РФ.

В ближайшее время ожидается, что в здании вокзала малой магистрали откроется ещё одна экспозиция музея. Там можно будет ознакомиться с 60-летней историей Свердловской ДЖД, увидеть коллекции подстаканников и железнодорожных знаков отличия.

Добавим, три года назад в ЦПКиО Екатеринбурга прибыл двухтонный танк-паровоз из Чехии 1938 года.

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