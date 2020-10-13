В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких улицах

В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких улицах. Фото: Нина Георгиева.

Власти Екатеринбурга по просьбам местных жителей запретят автостоянку ещё на нескольких участках дорог. Знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" появятся в четвёртом квартале 2020 года.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, специалисты учли пожелания граждан, которые неоднократно обращались в мэрию с просьбой обеспечить пропускную способности улично-дорожной сети.

Знаки и таблички появятся на следующих участках:

ул. Энгельса от Горького до Гоголя;

ул. Победы от пр. Космонавтов до Ильича;

внутриквартальный проезд от ул. Краснолесья до дома № 151 на ул. Краснолесья;

внутриквартальный проезд от ул. 8 Марта до здания № 205а на ул. 8 Марта (Станция скорой медпомощи им. Капиноса).

Отмечается, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных. Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

Ранее сообщалось, что аналогичные знаки в четвёртом квартале текущего года появятся на улицах Смазчиков (от Уральской до пер. Трамвайного), Сулимова (от Чекистов до Учителей), Щорса (от Машинной до здания № 7а по Щорса), Гоголя (от Карла Маркса до Малышева), Маршала Жукова (от Антона Валека до Челюскинцев), а также на Героев России, Симской и переулке Саранинском.