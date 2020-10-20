Мэрия Нижнего Тагила закупит 17 новых автобусов

Автобусы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, выпущенными не ранее 2020 года. Фото: Александр Зайцев.

Администрация Нижнего Тагила закупит 17 новых автобусов на метане. Поставка транспортных средств ожидается уже в этом году.

Согласно контрактной документации, которая появилась на портале госзакупок, мэрия готова заплатить за автобусы 107,4 млн рублей. Аукцион запланирован на 28 октября. Поставка ожидается до 20 декабря 2020 года.

В техзадании сказано, что автобусы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, выпущенными не ранее 2020 года. Они должны вмещать не менее 38 пассажиров и быть оборудованы местом для инвалидной коляски. Система оплаты проезда в них сможет принимать бесконтактные банковские карты.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», автобусы закупают в рамках федеральной программы «Чистый воздух», направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.