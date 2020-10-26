Из Екатеринбурга отменяют поезда в Оренбург и Новороссийск

В списке отменяемых поездов значатся два железнодорожных состава отправлением из уральской столицы — в Оренбург и Новороссийск. Фото: Галина Соловьёва.

РЖД отменяют 19 пар поездов дальнего следования на осенне-зимний период. Ещё 38 пар поездов станут курсировать реже.

В пресс-службе ОАО «РЖД» заверяют, что изменения произойдут только в расписании тех поездов, которые не пользуются большим спросом. График будет скорректирован по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов.

В списке отменяемых поездов значатся два железнодорожных состава отправлением из уральской столицы — №121/122 Екатеринбург — Оренбург и №335/336 Екатеринбург — Новороссийск.

Поезда в Оренбург не будут курсировать в период с 1 ноября по 20 декабря, а в обратном направлении — с 3 ноября по 22 декабря. В это время добраться в Оренбург можно будет на поездах №342*У из Нижневартовска и №380*У из Нового Уренгоя.

В Новороссийск отменяются составы отправлением 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 ноября, 2, 6, 10, 14 и 18 декабря, из Новороссийска - отправлением 7, 11, 15, 19, 23 и 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17 и 21 декабря. Остальные запланированные на ноябрь и декабрь поезда Екатеринбург — Новороссийск останутся в расписании.

Добавим, что деньги за билеты, купленные на отменённые рейсы, пассажиры смогут полностью вернуть.

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