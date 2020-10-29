После поручения губернатора на дороги Екатеринбурга вывели только 9 дополнительных автобусов

Ежедневно в часы пик на линию выходят 320-330 автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

После того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество единиц общественного транспорта в Екатеринбурге, муниципальное предприятие вывело на дороги города только девять дополнительных автобусов. Увеличить количество курсирующих трамваев и троллейбусов не удалось.

Об этом «Областной газете» рассказал начальник службы движения ЕМУП «Гортранс» Андрей Ившин.

По его словам, ежедневно в часы пик на линию выходят 320-330 автобусов, 330-335 вагонов трамваев и около 175 троллейбусов. Вывести больше единиц общественного транспорта на улицы города предприятию не позволяет нехватка работников: многие из них сейчас находятся на больничном.

Сведения о количестве дополнительных автобусов у частных перевозчиков «Областная газета» запросила в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Там пообещали уточнить информацию.

Напомним, в середине октября Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором заявил о необходимости увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах. Губернатора возмутило то, что в условиях роста распространения коронавируса трамваи и автобусы в городе «забиты под завязку».