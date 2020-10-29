Темы дня

Общество / Авто и транспорт
29 октября 2020, 17:14

После поручения губернатора на дороги Екатеринбурга вывели только 9 дополнительных автобусов

автобус, пассажиры в масках

Ежедневно в часы пик на линию выходят 320-330 автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

После того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество единиц общественного транспорта в Екатеринбурге, муниципальное предприятие вывело на дороги города только девять дополнительных автобусов. Увеличить количество курсирующих трамваев и троллейбусов не удалось.

Об этом «Областной газете» рассказал начальник службы движения ЕМУП «Гортранс» Андрей Ившин.

По его словам, ежедневно в часы пик на линию выходят 320-330 автобусов, 330-335 вагонов трамваев и около 175 троллейбусов. Вывести больше единиц общественного транспорта на улицы города предприятию не позволяет нехватка работников: многие из них сейчас находятся на больничном.

Сведения о количестве дополнительных автобусов у частных перевозчиков «Областная газета» запросила в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Там пообещали уточнить информацию.

Напомним, в середине октября Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором заявил о необходимости увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах. Губернатора возмутило то, что в условиях роста распространения коронавируса трамваи и автобусы в городе «забиты под завязку».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.10.2020, 17:24 / Общество
Роспотребнадзор призвал свердловские предприятия отказаться от корпоративов
29.10.2020, 17:17 / Общество
Кабмин направит 16 миллиардов на борьбу с коронавирусом в российских регионах
29.10.2020, 17:14 / Общество
После поручения губернатора на дороги Екатеринбурга вывели только 9 дополнительных автобусов
29.10.2020, 16:17 / Общество
Правительство РФ перераспределит субсидии на создание новых мест в школах Свердловской области
29.10.2020, 16:11 / Общество
Отдалённые свердловские муниципалитеты проверили на готовность к переписи населения