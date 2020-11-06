У екатеринбургских автобусов №11 и 11м отменят одну из остановок

У двух автобусов, соединяющих Екатеринбург с отдалёнными территориями, отменят одну из остановок. Речь идёт о маршрутах №11 Метро Ботаническая — Горный Щит и 11м Метро Ботаническая — Верхнемакарово.
С понедельника, 9 ноября, при движении в сторону остановки «17 км Полевского тракта» эти автобусы перестанут производить посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте «Колхозный двор», расположенный на улице Полевской тракт 17 км, сообщает ЕМУП «Гортранс».
После отмены данной остановки для пассажиров автобуса №11 ничего заметно не изменится, так как примерно в 150 метрах находится следующий остановочный пункт - «17 км Полевского тракта». А вот на маршруте №11м ближайшее место посадки и высадки пассажиров (ост. «Зелёная») находится почти в 900 метрах от ликвидируемой остановки.
Напомним, ранее в Екатеринбурге у автобуса №61 изменилось место конечного пункта «Пехотинцев».