В Екатеринбурге презентовали 57 новых низкопольных автобусов. Смотрим

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоялась церемония передачи новых низкопольных автобусов. 57 транспортных средств город получил в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Участие в мероприятии приняли замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт, градоначальник Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин.
"Мы получили новые машины в лизинг, часть стоимости этих машин закрывает федеральный бюджет. Учитывая пандемию, старые машины пока списывать не будем", – рассказал мэр.
Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе мэрии, брендированые логотипом федеральной программы автобусы выйдут на линию в начале новой неделе (понедельник-вторник).
Известно, что новые машины начнут обслуживать маршруты №21, 25 и 50. Благодаря старым автобусам планируется сократить интервалы движения маршрутов №18, 27, 57 и других.
Новые машины отвечают последним требованиям для предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров: кондиционер салона, автоматическая система обнаружения и тушения пожара, система видеонаблюдения, Wi-Fi, система контроля за состоянием водителя, оборудование для перевозки маломобильных групп населения.
Стоит отметить, что валидаторы, которые позволят обходиться без кондукторов, установят в декабре.
Напомним, участие в нацпроекте БКАД позволило привлечь инвестиции из федерального бюджета на сумму 409 млн рублей. Власти Екатеринбурга совместно с правительством региона рассматривают возможность комплексной модернизации всей системы общественного транспорта столицы Урала.
Добавим, муниципалитетом уже подана заявка на 2021 год для продолжения обновления автобусов большой и особо большой вместимости, которые выйдут на маршруты № 24, 61, 28. Ожидается, что в следующем году поступит порядка 58 машин большого класса, работающих на газомоторном топливе.
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