Прибытие экоавтобусов в Нижний Тагил задерживается из-за жалобы в УФАС

Перед закупочной кампанией тагильчане провели смотрины автобусов. Фото: Илья Колесов

В прошлом году Нижний Тагил в числе 12 городов России стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Он предполагает значительное снижение выбросов в атмосферу. Кроме заводских мер тагильчане запланировали перевод общественного транспорта с дизельного топлива и бензина на газ. Нижний Тагил должен был перед Новым годом получить эко-автобусы на 107 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. Но что-то пошло не так…

Главными загрязнителями воздуха в Нижнем Тагиле являются промышленные гиганты, но и транспорт вносит немалую лепту. Ежегодно выбросы автомобилей превышают 20 тысяч тонн. Чтобы уменьшить негативное влияние на экологию города, решено перевести общественный транспорт на газомоторное топливо. Начать должны были в этом году с закупки 17 автобусов.

– Данные автобусы будут работать на городских маршрутах, заменят часть автомобилей малой вместимости, – пояснил заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Целый год муниципалитет готовился к закупочной кампании. Проводились смотрины техники, на которых демонстрировались автобусы из Минска и Ульяновска. Затем вместе с перевозчиками чиновники обсуждали плюсы и минусы каждой модели. На этих встречах было решено, что город нуждается в автобусах среднего класса, так как большие будут заполняться по максимуму только в часы пик. Кроме того, им будет тесно на разворотных площадках.

Наконец в октябре мэрия объявила конкурс по поиску поставщика низкопольных автобусов, работающих на метане. Стоимость каждого не должна превышать 6,32 миллиона рублей. В транспортных средствах указанных габаритов должно быть от 10 до 20 пассажирских кресел и отдельная площадка для маломобильных граждан. В комплектацию должно входить встроенное оборудование для спутниковой навигации.

Во время сбора заявок в управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) поступила жалоба от компании, которая хотела принять участие в конкурсе, но не смогла, так как предлагаемая ею техника не соответствовала всем параметрам, заявленным покупателем. Авторы жалобы посчитали, что условия закупки 17 пассажирских автобусов излишне детализированы и заточены под конкретную модель. То есть покупатель уже знал, какие автобусы хочет приобрести и просто описал их.

После рассмотрения документации УФАС признало частично обоснованной жалобу на ограничение конкуренции в закупке пассажирских автобусов для Нижнего Тагила. Теперь мэрия будет объявлять новый конкурс. Условия дорабатываются с учётом замечаний УФАС.

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