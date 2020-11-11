Названы восемь очагов аварийности на свердловских трассах

В 2020 году на дорогах Свердловской области сформировалось восемь очагов аварийности. Фото: Александр Исаков.

В 2020 году на дорогах Свердловской области сформировалось восемь очагов аварийности. Они возникли как на региональных, так и на федеральных трассах.

В список самых опасных мест вошли 170-й и 178-й км подъезда к Екатеринбургу от М5 «Урал», 316-й км трассы Пермь — Екатеринбург, 85-й км дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, 34-й и 82-й км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, 32-й км трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти и 24-км ЕКАД. На каждом из этих участков с начала года произошли три и более дорожно-транспортных происшествия.

По сравнению с прошлым годом количество очагов аварийности в регионе снизилось (тогда насчитывался 21 такой участок).

Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов на пресс-конференции, посвящённой итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году.

Он добавил, что на Среднем Урале зафиксировано 88 предочаговых участков. Это такие места, где с начала года произошли как минимум две аварии.

По словам Леонида Лиханова, в ближайшие два месяца ГИБДД, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона и владельцы автодорог усилят работу по недопущению ДТП на опасных участках. В частности, на 34-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск установят тросовое ограждение. Это будет первый в регионе случай, когда тросовое ограждение поставят на двухполосной дороге.

Как сообщала ранее «Областная газета», за 10 месяцев 2020 года в Свердловской области произошло чуть более двух тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек. Около двух тысяч человек получили различные травмы. В этом году по всем трём показателям регистрируется снижение примерно на 10%.

Основными причинами ДТП стали несоблюдение очерёдности проезда на перекрёстках (из-за этого произошло 20% аварий), выезд на полосу встречного движения (12%) и несоответствие скорости движения дорожным условиям (17%).