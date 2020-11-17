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Общество / Авто и транспорт
17 ноября 2020, 19:18

Стал известен поставщик новых автобусов для Нижнего Тагила

Автобусы

поставщиком новой техники стало ООО "СИМАЗ" из Ульяновска. Фото: Алексей Кунилов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе определено предприятие, которое поставит в Нижний Тагил 17 новых низкопольных автобусов. Общая стоимость контракта составляет 107 млн 440 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, поставщиком новой техники стало ООО "СИМАЗ" из Ульяновска - это было единственное предприятие, соответствующее требованиям аукциона. Контракт на поставку машин будет подписан в ближайшие дни.

Автобусы вместимостью не менее 38 человек будут курсировать по наиболее загруженным участкам города. Согласно контракту, они должны быть оснащены низкопольными площадками для маломобильных пассажиров и родителей с колясками, а внутри должны быть предусмотрены места для размещения инвалидных колясок. Машины передадут в аренду компаниям-перевозчикам на срок, определённый договором.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», автобусы закупают в рамках федеральной программы «Чистый воздух», направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Областная газета Свердловской области

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