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Общество / Авто и транспорт
18 ноября 2020, 16:27

В Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена»

Новые знаки установят в четвёртом квартале текущего года.

Новые знаки установят в четвёртом квартале текущего года. Фото: Владимир Мартьянов

Ещё на нескольких улицах Екатеринбурга планируют установить знаки «Остановка запрещена». Ожидается, что это позволит разгрузить транспортные артерии уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках:

  • ул. Малышева (от моста через Исеть до ул. Горького);
  • ул. Трактористов (от ул. Белинского до ул. Чайковского);
  • ул. Сулимова (от ул. Менделеева до ул. Советской);
  • ул. Серова (от ул. Фрунзе до ул. Щорса);
  • во внутриквартальном проезде от ул. Вонсовского до дома № 21/2 по той же улице.

Планируется, что знаки установят в четвёртом квартале текущего года. Знак 3.27 «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Отмечается, что мероприятия по установке новых дорожных знаков проводятся городскими властями в рамках муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в Екатеринбурге» на 2017-2021 годы.

Напомним, в начале октября стало известно, что власти Екатеринбурга по просьбам местных жителей запретят автостоянку ещё на четырёх участках дорог.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена»