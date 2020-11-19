В Екатеринбюурге объявлены финалисты конкурса "умных остановок". Фото

Объявлены финалисты конкурса "умных" остановок в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Екатеринбурга объявила финалистов конкурса по разработке проектов "умных остановок". Члены жюри отобрали 5 лучших работ.

По информации пресс-службы мэрии уральской столицы, за первое место будут бороться проекты DIMEDIA, RASKconstruction, Ростелекома, дизайнера Алексея Быкова и группы компаний "Элефант". Победителя объявят уже завтра.

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса 10 августа. Согласно техзаданию, при создании дизайн-проекта остановочных пунктов участникам необходимо было придерживаться единой цветовой палитры и стилистики, а также предусмотреть доступность для маломобильных граждан, устойчивость конструкций к механическому (вандализм) и климатическому воздействию (ветер и осадки).

"Начинка" остановок должна содержать табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочной информацией, сервисами вызова экстренных служб и "Екартами". Кроме того, они должны быть оборудованы wi-fi-роутерами, USB-портами для зарядки мобильных устройств и системами звукового оповещения.

Предлагаем посмотреть на эскизы "умных" остановок, прошедших в финал конкурса: