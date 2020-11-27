Названы два самых опасных участка на дорогах Екатеринбурга

Одна из аварий на улице Малышева в районе дома №33 произошла 10 октября. Там мотоцикл столкнулся с легковушкой. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В 2020 году на Среднем Урале зарегистрировали 11 мест концентрации ДТП. Два из них находятся в Екатеринбурге.

Это Малышева, 33 (на пересечении с Горького) и Волгоградская, 220 (рядом с ТРЦ "Радуга Парк"), передаёт УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Одна из аварий на улице Малышева в районе дома №33 произошла 10 октября. 17-летний мотоциклист выехал на перекрёсток на моргающий зелёный и столкнулся с легковушкой, завершающей поворот налево. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.

На Волгоградской, 220, 14 апреля водитель иномарки при повороте на перекрёстке налево не предоставил преимущество и столкнулся с ехавшей по встречке «Ладой Калиной». С места аварии был госпитализирован трёхлетний пассажир отечественного автомобиля, сообщили ранее в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Также очагом аварийности стал 1-й км подъезда к Первоуральску от 326-го км трассы Пермь — Екатеринбург. О других восьми опасных участках — 170-м и 178-м км подъезда к Екатеринбургу от М5 «Урал», 24-м км ЕКАД, 85-м км дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, 32-м км трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти, 34-м и 82-м км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 316-м км трассы Пермь – Екатеринбург – «Областная газета» подробно рассказывала ранее.

На всех этих местах с начала года произошли три и более дорожных аварии.