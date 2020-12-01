В Екатеринбурге наказали перевозчика, водитель которого высадил ребёнка из автобуса в безлюдном месте

Девочка ехала в автобусе №054 и собиралась выйти на остановке «Дом культуры» в посёлке Совхозный. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку по факту инцидента в общественном транспорте, произошедшем с участием девятилетней девочки. Водитель автобуса проехал мимо остановки, на которой ребёнок собирался выйти, и высадил его в безлюдном месте.

Это произошло 11 октября. Девочка без сопровождения взрослых ехала в автобусе №054. Она хотела выйти на остановке «Дом культуры» в посёлке Совхозный. Однако водитель там не остановился, и школьница вынуждена была высадиться на следующем остановочном пункте, возле садов.

Не остановившись на одной из остановок, водитель нарушил п. 11 "Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом" (постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112), обязывающий водителя останавливаться на всех остановках маршрута, и п. 1, 2 ст. 786 ГК РФ, где сказано, что перевозчик должен перевезти пассажира в пункт назначения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перевозку пассажиров на маршруте №054 осуществляет ООО «Декар — Бас». Директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого диспетчеру, отвечающему за работу автобусов на линии, объявлено замечание. Для водителей провели инструктаж о необходимости следовать маршруту и обязательно делать остановки там, где положено, для диспетчеров — об усилении контроля за работой автобусов.