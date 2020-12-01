«Ласточки» Пермь — Екатеринбург возвращаются на маршрут

Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь отправится в путь сегодня вечером. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 декабря электропоезд «Ласточка» возвращается на маршрут Пермь — Екатеринбург. Первый поезд из уральской столицы отправится в путь сегодня вечером.

Это произойдёт в 17:16. Прибытие в Пермь назначено на 22:14, следует из расписания РЖД. Поезд будет находиться в пути 4 часа 58 минут, что на 38 минут меньше, чем прошлой зимой. В настоящее время свободными в поезде остаются ещё более 340 мест из 476.

Курсирование поезда из Перми будет запущено 2 декабря. Отправление состоится в 6:40, прибытие — в 11:23. Время в пути сократится на 33 минуты до 4 часов 43 минут. Более 300 билетов на первый поезд до Екатеринбурга ещё не раскуплены.

«Ласточки» Пермь — Екатеринбург будут курсировать ежедневно.

Как сообщала ранее «Областная газета», до 25 декабря цены на билеты в этот поезд будут снижены более чем вдвое — с 1051 рубля до 389-403 рублей.

Напомним, первая «Ласточка» из Перми в Екатеринбурга прибыла 9 декабря 2019 года, однако этой весной её отменили из-за пандемии.