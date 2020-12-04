На СвЖД отремонтировали более 500 километров пути

Работы велись с апреля по ноябрь. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году на Свердловской железной дороге отремонтировали 502,3 км пути. Работы велись с апреля по ноябрь.

В основном путейцы занимались укладкой бесстыкового пути, позволяющего поездам двигаться бесшумно. За указанный период на Свердловской магистрали уложили 476,6 км такого пути. Также специалисты заменили 166 стрелочных переводов, обновили земляное полотно на участках общей протяжённостью почти 310 км.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, в этом году путевые работы проводились на направлениях Войновка — Богданович, Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Дружинино.

Отмечается, что проведённые ремонты позволят повысить разрешённые скорости движения для пассажирских поездов на 148 км путей, для грузовых — на 132 км.

Напомним, ранее СвЖД сообщала о планах отремонтировать в этом году 614 км пути. Для сравнения — в прошлом году было обновлено 430 км.