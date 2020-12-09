Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге

Выделенную полосу для безрельсового транспорта на Белинского продлят. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала появится более 40 новых выделенных полос для общественного транспорта. Их протяжённость составит от 500 метров до 5 километров.

Самые длинные выделенки появятся на ул. Амундсена от пр. Академика Сахарова до Шаумяна (5 км), ул. Московская от Зенитчиков до Малышева (4,8 км), Репина от Светлореченской до Мельникова (3,7 км).

Такие данные содержатся в постановлении о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. Документ подписан мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Согласно постановлению, в 2021 году выделенные полосы для автобусов организуют на улицах:

Челюскинцев от пр. Космонавтов до Свердлова (500 метров),

Свердлова от Челюскинцев до Шевченко (1 км)

Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева (1,4 км),

Белинского от Малышева до Фрунзе (2,4 км),

Белинского от Фрунзе до Объездной дороги (2,6 км),

Щербакова от Объездной дороги до Лыжников (1,8 км),

Крауля Рабочих до Репина (2,2 км),

Репина от Мельникова до Татищева (1,2 км),

Малышева от Репина до Добролюбова (1,7 км),

Малышева от дома №56 на Малышева до Мира (29, км),

пр. Космонавтов от пер. Мельковского до Челюскинцев (0,6 км),

Бакинских комиссаров от пр. Космонавтов до Коммунистической (1,3 км),

Щорса от Московской до Белинского (2 км).

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Фото: постановление

Фото: постановление