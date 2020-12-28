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28 декабря 2020, 09:50

Стало известно новогоднее расписание автобусов в Екатеринбурге

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31 декабря автобусы в Екатеринбурге будут работать до 23:00. Фото: Алексей Кунилов.

В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится расписание движения автобусов. 31 декабря транспорт будет работать до 23:00.

1 января автобусы выйдут на маршруты с 6:00 и будут работать по расписанию воскресенья. В режиме воскресного дня транспорт будет работать и во все остальные дни каникул - со 2 по 10 января, сообщается на сайте ЕМУП «Готранс».

Время отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдалённых маршрутов 31 декабря:

  • №9 «метро Ботаническая» — 21:25, «п. Шабровский» — 22:20, «ОПХ» — 22:17;
  • №11 «метро Ботаническая» — 21:40, «Горный Щит» — 22:24, «Широкая речка» — 20:18, «Зелёный Бор» — 21:56, «Экодолье» — 19:11;
  • №17 «метро Ботаническая»— 21:30, «Опытный завод» — 20:05, «п. Рудный» — 21:57;
  • №56 «пл. 1 Пятилетки» — 21:25, «Центр Культуры» — 21:55;
  • №56б «пл. 1 Пятилетки» — 18:05, «ст. Березит» — 18:45.

Время отправления в рейс первого автобуса с остановок отдалённых маршрутов 1 января:

  • № 56 «пл. 1 Пятилетки» — 06:35, «Центр Культуры» — 07:10;
  • №56б «пл.1 Пятилетки» — 07:50, «ст. Березит» — 08:30.

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Областная газета Свердловской области

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