В Нижнем Тагиле с 1 января изменится график движения трамваев. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле заявили об улучшении транспортного обслуживания центральной части города и тагилстроевского направления с 1 января. Это стало возможным благодаря новой группе вагоновожатых и прибывшим трамваям 71-415.

По данным МУП "Тагильский трамвай", с первого дня 2021 года планируется увеличить количество рейсов и уменьшить интервалы движения общественного транспорта. Эти и другие изменения коснутся трамваев № 2, 3, 4, 8, 12 и 15.

На маршруте №2 ул. Островского – центр города – Тагилстрой будет выравнен интервал движения. За счёт подмен водителей и кондукторов в обеденное время трамваи не будут простаивать. Кроме того, с 6:00 до 19:00 трамваи второго маршрута станут ходить чаще – каждые 35-40 минут.

На маршрут №3 (кольцевой) добавят два вагона (с 6:00 до 22:00). Вместо четырёх трамваев по каждому кольцу будет работать по пять. Из 10 этих трамваев шесть назначены в период с 6:00 до 18:00, ещё четыре – с 6:00 до 22:00. Средние интервалы движения составят: с 6:00 до 18:00 – 8 минут, с 18:00 до 22:00 – 20 минут.

Ещё один вагон добавится на маршрут №4 ВМЗ – Кр. Камень – Тагилстрой. Также изменения коснутся трамваев №8 и 12, которые ходят по маршрутам УВЗ – Приречный мкрн и ул. Островского – Пихтовые горы соответственно. Отмечается, что "за счёт передачи двух графиков (по одному на каждом маршруте) из депо "Новая Кушва" в депо "Вагонка" станет проще перемещаться между Вагонкой и центральной частью города в утреннее и вечернее время".

В выходные на маршруте №15 Новая Кушва – ГГМ на 1-5 минут изменятся отправления нескольких рейсов. Местоположение всех трамваев в режиме реального времени можно отследить тут.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Нижний Тагил прибыла первая партия экоавтобусов SIMAZ. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, современный общественный транспорт пустят по непопулярным маршрутам.