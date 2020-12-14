Новые автобусы в Нижнем Тагиле пустят по непопулярным маршрутам. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В Нижний Тагил прибыла первая партия экоавтобусов SIMAZ. Современный общественный транспорт был закуплен муниципалитетом в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Сейчас автобусы находятся на территории трамвайного депо на Новой Кушве. Они останутся там до момента передачи их перевозчикам, которым ещё только предстоит выиграть конкурс на перевозку пассажиров. После проведения всех необходимых процедур общественный транспорт выйдет на линию, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, у властей нет коммерческого интереса. Новые автобусы пустят по непопулярным маршрутам.

«Стоит задача максимально защитить и обеспечить права пассажиров, поэтому эти автобусы будут привязаны к маршрутам, где нет максимальной загрузки и перевозки не особо выгодны», – заявил Владислав Пинаев.

Всего до конца года в город поступит 17 автобусов. Общая стоимость контракта составляет 107 млн 440 тыс. рублей. В современных экоавтобусах, в том числе имеются информационные табло и розетки для зарядки мобильных телефонов.

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