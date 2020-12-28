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Общество / Авто и транспорт
28 декабря 2020, 10:51

31 декабря россияне смогут отправиться в путешествие на поезде со скидкой 50%

поезд, перрон

Отправиться в путь 31 декабря уже запланировали около 126 тыс. человек. Фото: Владимир Мартьянов.

Россиянам предлагают встретить Новый год в поезде. Пассажирам сделают скидку 50% на билеты в поезда при отправлении 31 декабря.

Акция действует при покупке в период по 31 декабря билетов на верхние места в вагонах купе почти сотни поездов. На них, например, можно отправиться из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург или, наоборот, приехать в уральскую столицу - из Соликамска и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», отправиться в путешествие на поезде в Новый год уже запланировали около 126 тыс. человек.

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Областная газета Свердловской области

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