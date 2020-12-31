В 2021 году в регионы РФ направят 3,5 миллиарда на обновление городского общественного транспорта

Всего будет закуплено 412 транспортных средств. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство транспорта России утвердило перечень агломераций для обновления городского общественного транспорта в 2021 году. На эти цели выделят 3,5 млрд рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественный автодороги".

Согласно сообщению на сайте Минтранса, всего будет закуплено 412 транспортных средств, из которых 305 автобусов и 107 троллейбусов.

Средства будут распределены между 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор. В их числе Екатеринбургская, Пермская, Воронежская, Нижегородская, Красноярская, Казанская, Омская, Ивановская, Самарско-Тольяттинская, Череповецкая, Саратовская, Кемеровская и Новосибирская агломерации.

Уточняется, что все новые машины будут экологичными и современными моделями пассажирской техники. Реализация мероприятия осуществляется с применением механизма лизинга на основании конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления перевозчикам права приобретения в ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" транспортных средств с 60% скидкой.

Напомним, вчера в ходе встречи Президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава государства поручил до 2023 года перевести городской пассажирский транспорт на водородные двигатели.