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Общество / Авто и транспорт
1 января 2021, 13:00

В праздничную ночь из Екатеринбурга вывезли 17,6 тонны мусора

уборка города

Сегодня уборкой городских улиц заняты 225 рабочих и 122 спецмашины. Фото: Галина Соловьёва.

В новогоднюю ночь в уборке улиц Екатеринбурга были задействованы 336 единиц спецтехники. Вручную город чистили 315 дорожных рабочих.

За ночь из уральской столицы вывезли 17,6 тонны мусора и 6,4 тысячи тонн снега. Дороги и тротуары обработали 27,6 тонны противогололёдных материалов и 34,1 тонны мелкофракционного щебня.

В настоящее время уборка города продолжается. На улицах трудятся 225 рабочих и 122 спецмашины, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, две недели назад глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил руководителям районных администраций перевести коммунальную технику в режим повышенной готовности. Поручение было дано в связи с сильным снегом.

Областная газета Свердловской области

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