Александр Высокинский распорядился усилить работу по уборке снега. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил руководителям районных администраций привести в повышенную готовность коммунальную технику. Речь об этом шла на оперативном совещании, прошедшем сегодня.

Поручение дано в связи с прогнозируемыми осадками в виде сильного снега.

"Ждём большого снега, поэтому главам районов надо ещё раз проверить готовность дорожно-эксплуатационных участков", – заявил Александр Высокинский. Особое внимание он обратил на своевременную уборку и вывоз снега.

Как сообщает пресс-служба мэрии, минувшим днём улицы города убирали 350 дорожных рабочих и 132 единицы спецтехники (трактора, самосвалы, комбинированные машины). На снежные полигоны было отправлено свыше 485 тонн снега. Вместе с тем механизаторы районных ДЭУ рассыпали 800 килограмм противогололёдных материалов (ПГМ) и 26 тонн мелкой щебёнки.

В связи с начавшимся снегопадом в ночь на 21 декабря в Екатеринбурге было выведено 184 машины. Вручную разгребали снежные завалы 82 дорожных рабочих. На снегоприёмники отправлено почти 700 тонн снега. Для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах рассыпано более 61 тонны ПГМ, 27 тонн – мелкофракционного щебня.

В городе продолжают устранять последствия непогоды. Районными службами благоустройства задействовано 152 единицы спецтехники и 356 дорожных рабочих. Всего в декабре службы благоустройства всех семи районов уральской столицы отправили на снежные свалки почти 39 тысяч тонн снега.

Ранее уральские спасатели выступили с экстренным предупреждением. Они сообщили жителям Свердловской области об ухудшении погоды в ночь на 21 декабря. На территории региона порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Добавим, как сообщала "Областная газета", в начале предстоящей недели на Среднем Урале ожидаются морозные ночи и небольшие осадки в виде снега. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -24 градусов, но к середине недели морозы отступят и придёт потепление.

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