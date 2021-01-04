Свердловские сотрудники ГИБДД вызволили семью из снежного плена

В снежный плен семья попала по дороге к родственникам в село Чубаровское Ирбитского района. Фото: Алексей Кунилов

Семья из Татарстана ехала на автомобиле Renault к родственникам в село Чубаровское Ирбитского района. Иномарка съехала с дороги "Малахово-Бобровское" на третьем км и застряла в снегу.

Мужчина и женщина, ехавшие в машине, не пострадали. Семью обнаружили сотрудники полиции из ОВД Ирбита - врио начальника ОГИБДД капитан Сергей Тропин и командир отдельного взвода ДПС капитан Серей Гусаров - при патрулировании автодороги. Сотрудники ГИБДД на служебной машине вытащили автомобиль из кювета с помощью троса.

"Машина Рено механических повреждений не получила. Автоледи объяснила, что не учла погодные условия и не снизила скорость на опасном участке дороге. Кроме того, она не делала необходимых остановок для отдыха, что могло стать причиной снижения внимательности. После оказанной помощи супруги выразили слова благодарности полицейским и продолжили путь", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Читайте также:

На свердловской трассе инспекторы ГИБДД помогли водителю со сломанной машиной.