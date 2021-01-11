"Ласточки" связали Екатеринбург с Ревдой и Билимбаем

"Ласточки" совершили первые рейсы по двум новым направлениям. Фото: Алексей Кунилов.

На Свердловской железной дороге скоростные электропоезда "Ласточка" совершили первые рейсы по двум новым направлениям. Они соединили Екатеринбург с Ревдой и Билимбаем.

Накануне, 10 января, "Ласточки" отправились со станции Шарташ в Ревду и с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в Билимбай. В обратных направлениях первые рейсы совершены сегодня утром.

Как сообщала ранее "Областная газета", оба новых направления будут обслуживаться "Ласточками" ежедневно. Время в пути в обоих случаях составляет около часа. Подробнее о времени отправления поездов и остановках, которые они делают по пути следования, можно прочитать здесь.