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Общество / Авто и транспорт
11 января 2021, 14:39

В Нижнем Тагиле потратят 744 миллиона на ремонт 14 улиц

Рабочие ремонтируют дорогу

Каждый год подрядчик будет начинать ремонт 1 мая и заканчивать до 25 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который отремонтирует 14 улиц в 2021-2023 годах. На эти цели готовы выделить 744,5 млн рублей.

"Подрядчик должен выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижнем Тагиле в 2021-2023 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в полном объёме", - говорится в документации на сайте госзакупок.

В перечень улиц, которые отремонтируют, вошли:

  • пр. Ленинградский от ул. Зари до пр. Дзержинского (2022),
  • пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Юности (2022),
  • ул. Кушвинская от ул. Товарный двор до Кулибина (2022),
  • ул. Ильича (2022),
  • ул. Ермака (2022),
  • ул. Коксовая (2022),
  • пр. Октябрьский (2022),
  • ул. Балакинская от Индустриальной до Перова (2022),
  • ул. Садоводов от Фестивальной до Монтажников (2022),
  • ул. Зеленстроевская от Монтажников до Алтайской (2022),
  • ул. Коминтерна (2022),
  • ул. Свердлова от Чайковского до Янтарной (2022),
  • ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. Красная (2022),
  • ул. Декабристов от Челюскинцев до Носова (2021),
  • ул. Тагилстроевская.

Подрядчика объявят 19 января. Каждый год он будет начинать ремонт 1 мая и заканчивать до 25 сентября. Гарантия на основной дорожный слой на отремонтированных улицах составит 6 лет.

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Областная газета Свердловской области

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