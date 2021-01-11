В Нижнем Тагиле потратят 744 миллиона на ремонт 14 улиц

Каждый год подрядчик будет начинать ремонт 1 мая и заканчивать до 25 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который отремонтирует 14 улиц в 2021-2023 годах. На эти цели готовы выделить 744,5 млн рублей.

"Подрядчик должен выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижнем Тагиле в 2021-2023 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в полном объёме", - говорится в документации на сайте госзакупок.

В перечень улиц, которые отремонтируют, вошли:

пр. Ленинградский от ул. Зари до пр. Дзержинского (2022),

пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Юности (2022),

ул. Кушвинская от ул. Товарный двор до Кулибина (2022),

ул. Ильича (2022),

ул. Ермака (2022),

ул. Коксовая (2022),

пр. Октябрьский (2022),

ул. Балакинская от Индустриальной до Перова (2022),

ул. Садоводов от Фестивальной до Монтажников (2022),

ул. Зеленстроевская от Монтажников до Алтайской (2022),

ул. Коминтерна (2022),

ул. Свердлова от Чайковского до Янтарной (2022),

ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. Красная (2022),

ул. Декабристов от Челюскинцев до Носова (2021),

ул. Тагилстроевская.

Подрядчика объявят 19 января. Каждый год он будет начинать ремонт 1 мая и заканчивать до 25 сентября. Гарантия на основной дорожный слой на отремонтированных улицах составит 6 лет.

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