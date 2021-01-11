В Нижнем Тагиле потратят 744 миллиона на ремонт 14 улиц

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который отремонтирует 14 улиц в 2021-2023 годах. На эти цели готовы выделить 744,5 млн рублей.
"Подрядчик должен выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижнем Тагиле в 2021-2023 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в полном объёме", - говорится в документации на сайте госзакупок.
В перечень улиц, которые отремонтируют, вошли:
- пр. Ленинградский от ул. Зари до пр. Дзержинского (2022),
- пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Юности (2022),
- ул. Кушвинская от ул. Товарный двор до Кулибина (2022),
- ул. Ильича (2022),
- ул. Ермака (2022),
- ул. Коксовая (2022),
- пр. Октябрьский (2022),
- ул. Балакинская от Индустриальной до Перова (2022),
- ул. Садоводов от Фестивальной до Монтажников (2022),
- ул. Зеленстроевская от Монтажников до Алтайской (2022),
- ул. Коминтерна (2022),
- ул. Свердлова от Чайковского до Янтарной (2022),
- ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. Красная (2022),
- ул. Декабристов от Челюскинцев до Носова (2021),
- ул. Тагилстроевская.
Подрядчика объявят 19 января. Каждый год он будет начинать ремонт 1 мая и заканчивать до 25 сентября. Гарантия на основной дорожный слой на отремонтированных улицах составит 6 лет.
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