Нижний Тагил переходит на экологичный общественный транспорт

Новые трамваи осваивают маршруты №3, 12 и 15 – самые популярные у тагильчан. Фото: Галина Соколова

Этот год начался для Нижнего Тагила с новаций в общественном транспорте. На популярных рельсовых маршрутах начали курсировать новые низкопольные трамваи. В город также пришли 17 автобусов, работающих на газомоторном топливе, приобретённые в рамках нацпроекта «Чистый воздух».

Ещё десятилетие назад тагильчане раздумывали, нужен ли городу трамвай. Будучи в частных руках, он медленно умирал. Возвращение в муниципальную собственность и дотации из городской казны спасли рельсовый транспорт. В последние годы МУП «Тагильский трамвай» обновляет подвижной парк, приводит в должное состояние инфраструктуру. Нынче на линиях впервые появились три полностью низкопольных трамвая, приобретённых у компании «Уралтрансмаш» за 112 миллионов рублей. Вагоны имеют по 34 места для сидения, а максимальная вместимость составляет 172 человека. Больше всех трамваи понравились мамам с колясками.

– Вагон крутой по дизайну. Вход в салон с ребёнком не составляет никакого труда, коляска помещается в проходе и никому не мешает. В вагоне тепло, уютно, есть безналичная оплата проезда, что очень удобно, – оценила транспортную новинку молодая жительница тагильской Гальянки Мария Широбокова.

В трамвайном парке дожидаются выхода на линию также 17 новых автобусов. Получив федеральную субсидию, муниципалитет приобрёл их у ООО «СИМАЗ» из Ульяновска за 107,4 миллиона рублей. Автобусы выйдут на городские маршруты, как только мэрия проведёт конкурс по отбору арендаторов-перевозчиков.

– Один такой автобус успешно заменит две старые «газели», но при этом пассажиры будут находиться в комфортных условиях с соблюдением всех мер безопасности, – считает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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