В 2021 году комплексы фотовидеофиксации установят на 118 участках свердловских дорог

Ещё 18 камер появятся на региональных автотрассах, 14 - на федеральных. Фото: Алексей Кунилов

За 2020 год комплексы фотовидеофиксации выявили 3 миллиона 759 тысяч нарушений в Свердловской области. В этом году камеры появятся ещё на 118 участках свердловских дорог.

Такие данные озвучил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев на сегодняшней пресс-конференции.

Начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по региону Дмитрий Кузнецов уточнил, что 65 комплексов из 118 будут установлены в Екатеринбурге.

"Всего 42 комплекса появятся на перекрёстках по Екатеринбургу, 13 - на пешеходных переходах на дорогах Свердловской области, в то числе и в Екатеринбурге. На федеральных автодорогах планируем установить 14 рубежей фотофиксации, на региональных 18. Три комплекса появятся на железнодорожных переездах", - рассказал Дмитрий Кузнецов.

Отметим, что в 2021 году в Екатеринбурге сразу восемь комплексов автоматический фиксации нарушений появятся на ЕКАД.

На сегодняшний день в Свердловской области установлены 352 комплекса фотовидеофиксации нарушений. 195 из них - стационарные и 153 - передвижные, включая четыре мобильные установки.

Для сравнения, за 2019 комплексы фотовидеофиксации выявили 3 млн 64 тысячи нарушений, по которым были вынесены постановления о штрафах.

Требование перестать «скрывать и прятать» камеры на дорогах прозвучало летом 2019 года от Президента РФ Владимира Путина. На заседании Госсовета он акцентировал внимание на то, что в первую очередь комплексы фиксации должны устанавливаться для снижения аварийности на дорогах, а не для коммерческих целей. В конце 2019 года депутаты Госдумы заявляли о разработке законопроекта, который должен был упорядочить систему расстановки камер на дорогах.

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